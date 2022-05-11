Украинские военные начали обучаться на немецких Panzerhaubitze 2000

Бундесвер начал обучение украинских военных на самоходных орудиях-гаубицах Panzerhaubitze 2000.﻿ Об этом пишет Spiegel со ссылкой на Министерство обороны в Берлине, сообщает Европейская правда.

Украинские военные накануне приземлились в земле Рейнланд-Пфальц в самолете Бундесвера из Польши. Военные из Украины начали обучение в артиллерийской школе Бундесвера в Идар-Оберштайне.

Для защиты от нападения России Германия и Нидерланды хотят передать Украине всего двенадцать самоходных гаубиц, семь из которых - из Германии.

Обучение обычно длится 40 дней, однако его можно сократить при наличии необходимых предварительных знаний.

По данным Минобороны Германии, цель состоит в том, чтобы вместе с Нидерландами подготовить "до 18 расчетов" для гаубицы. В зависимости от оперативной обстановки экипаж состоит от трех до пяти военных.