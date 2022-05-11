НБУ оценил материальные потери Украины из-за вторжения РФ
По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают 92 млрд долларов. Такие данные сообщил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинский, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отметил Лепушинский, такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура нанесенного ущерба отличается. В целом по расчетам различных экономистов потери экономики стартуют от 90 млрд долларов это почти половина прошлогоднего ВВП. Расхождения в оценках объясняются разным пониманием сути экономических потерь и методиками оценивания.
"О финальных цифрах можно будет говорить после войны, когда будет возможность полноценно проанализировать потери в каждом из сегментов экономики", - отметил Лепушинский.
По оценке НБУ наибольший ущерб нанесен
- недвижимость - 32,6 млрд долларов,
- инфраструктура - 32,6 млрд долларов,
- объекты добывающей и перерабатывающей промышленности - 11,9 млрд долларов,
- социальные объекты-8,5 млрд долларов,
- объекты энергетики-3,7 млрд долларов,
- ценное движимое имущество-2,8 млрд долларов,
- сельскохозяйственные объекты и лесное хозяйство - 1,1 млрд долларов.
В конце апреля 2022 года президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что физический ущерб зданиям и инфраструктуре В результате вторжения РФ и войны уже достиг 60 миллиардов долларов. Сумма будет расти по мере продолжения боевых действий.