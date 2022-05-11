В Генштабе считают, что РФ по-прежнему хочет захватить Киев

В Генштабе ВСУ считают, что Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав РФ. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Корреспондент.

"Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценирование перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с проведением , создание нового государственного образования и включение его в состав России. Таким образом, противник будет пытаться достичь своей стратегически политической цели. Но это его мнения. По их мнению, есть наше противодействие" , - заявил Громов во время брифинга в медиацентре.