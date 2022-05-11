Зеленский: война закончится, когда Украина вернет все территории

Президент Владимир Зеленский заявил, что война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, сообщает Украинская правда.

"Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю. Россия поочередно забирала, оккупировала все наши права: право на нашу землю, право выбора, право выбора, наконец мы дошли до права жить" , - заявил Зеленский﻿ во время онлайн-общения со студентами ведущих французских университетов.

Президент объяснил французской молодежи, что Украина сейчас борется за свое право на жизнь, теряя жизни лучших украинцев. Он пояснил, что переговоры могут вестись только с тех позиций, если Россия поймет ошибочность и катастрофичность своих решений и будет готова нести наказание за совершенные преступления в Украине.

Украинский лидер подчеркнул, что с освобождением украинских городов и сел, где выявляют доказательства массовых убийств и пыток россиян, а также бездумного разрушения жилья, как в Буче, Ирпене и Мариуполе, желание вести переговоры все уменьшается.

Во всяком случае, переговоры, подчеркнул Зеленский, должны проходить в рамках диалога, а не ультиматумов.