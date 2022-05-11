У мэра Мариуполя сообщили, куда вывозят горожан, не прошедших фильтрацию

Оккупанты отправляют мариупольцев, которые не прошли фильтрацию, на территорию Донецкой области. Там удерживают всех родных военных, бывших правоохранителей, активистов, журналистов и "подозрительных" людей. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Корреспондент.

"Все, кто не прошел фильтрацию и кто признан "неблагонадежным" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в бывшее помещение исправительной колонии №52 в село Оленовка Донецкой области (оккупированная территория с 2014 года) или в известную тюрьму "Изоляция" в Донецке. Колония в Оленовке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органах. Здесь содержатся родные военных, бывшие работники правоохранительных органов, активисты, журналисты и люди, которые просто вызвали подозрение (включая просто наличие патриотических татуировок)" , - написал Андрющенко в Telegram﻿ .

Он также добавил, что минимальный срок заключения - 36 суток. Условия незаконного содержания людей: помещения тюрьмы переполнены, плановый лимит колонии составляет до 850 человек, однако там содержат не менее трех тысяч украинцев, из-за большого количества удерживаемых, в помещении нет возможности прилечь, в день выдают баклажку воды на десятки человек, кормят не каждый день, туалет раз в сутки, прогулок под открытым небом не предусмотрено, регулярные угрозы, пытки.