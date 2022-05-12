Джонсон: напав на Украину, Путин завершил целую эпоху

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину завершило целую эпоху, сообщает Новое время.

Об этом пишет Yle.

"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после холодной войны, а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу" , — заявил Джонсон.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо Джонсон подтвердил, что Великобритания готова поддержать страну в случае нападения РФ.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

По данным СМИ, Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в Альянс на следующей недели.