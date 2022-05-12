ОК "Юг": корабли РФ держат в полной готовности не менее 50 ракет для удара

Не менее полусотни российских ракет морского базирования находятся в постоянной готовности к нанесению ракетного удара. Корабельная группировка врага имеет переменный состав, сообщает Новое время.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Там подтвердили, что 11 мая оккупанты снова совершили ракетную атаку на Одесскую область, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.

В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает вести боевые действия на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться украинские подразделения ему не разрешают.

Благодаря эффективному применению ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 оккупанта, поражены два танка и две БМП, а также ликвидирован вражеский состав боеприпасов в Херсонской области.

9 мая в Минобороны Украины заявили, что Россия вдвое увеличила количество носителей крылатых ракет в Черном море. Сейчас там находятся семь носителей КРМБ типа Калибр, в то время как на прошлой неделе их было три.