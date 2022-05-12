ОВА: за сутки оккупанты 26 раз обстреляли города и села Луганской области

ОВА: за сутки оккупанты 26 раз обстреляли города и села Луганской области
Фото: Telegram

За прошедшие сутки российские войска 26 раз обстреливали города и села Луганской области, больше всего досталось Северодонецку – его обстреляли 9 раз, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"По меньшей мере 24 дома повреждены россиянами 11 мая, 7 – в Северодонецке".

По словам главы ОВА, враг за неделю трижды открывал огонь по одному и тому же "квадрату" в Северодонецке, повредив 7 многоэтажек. Еще 3 дома разрушены в Рубежном, 2 – в Горском, 5 – во Врубовке, 4 – в Камышевасе, 3 – в Тошковке.

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Фото из Telegram Гайдая

Он также добавил, что из-за обострения ситуации стало труднее доставлять гуманитарные грузы. В частности, 11 мая близ Лисичанска попал под обстрел грузовой автомобиль.

Также опасно поддерживать общественный порядок, потому что полицейские почти каждый день оказываются под обстрелами на улицах городов.

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Фото из Telegram Гайдая

По словам Гайдая, россияне пытаются установить полный контроль над Рубежным. Для преодоления водного препятствия враг в направлении Кременной перебросил технику понтонно-мостового парка.

В то же время на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки защитники отбили 9 атак врага, уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и 1 зенитную установку противника. Подразделения ПВО сбили 4 беспилотника типа "Орлан-10".

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