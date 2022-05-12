ОВА: на Запорожском направлении враг пытается улучшить тактическое положение

На Запорожском направлении враг обстреливал подразделения ВСУ с помощью ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня, пытается улучшить свое тактическое положение. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

В результате вражеских обстрелов горели три жилых дома и хозяйственные постройки в поселке городского типа Камышеваха. Еще один пожар в жилом доме потушили в Гуляйполе.

В Орехове спасатели локализовали три пожара - из-за российских атак пламенем были охвачены жилые дома мирных жителей.

Группой разминирования ГСЧС в поле неподалеку от Григоровки Запорожского района был уничтожен на месте реактивный снаряд "Смерч" современного производства.

За прошедшие сутки за нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 19 человек, среди которых 15 мужчин и 4 женщины, двоим мужчинам вручены повестки.