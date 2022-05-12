В аэропорту Китая загорелся самолет, есть пострадавшие

На юго-западе Китая не менее 25 человек пострадали в результате выезда за пределы взлетно-посадочной полосы и возгорания авиалайнера в аэропорту в городе Чунцин, сообщает Корреспондент.

Инцидент произошел в 8:00 по местному времени. По предварительной информации, на борту пассажирского самолета Airbus A319 авиакомпании Tibet Airlines находились 113 пассажиров и девять членов экипажа.

Все люди были эвакуированы, а пострадавшие – госпитализированы. В данный момент им оказывается медпомощь. Пожар потушен.

Между тем в соцсетях появилась информация о минимум 40 пострадавших в результате аварии самолета.