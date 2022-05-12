Британская разведка: РФ после тяжелых потерь уходит из Харьковщины
Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отбив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.
По данным британских спецслужб, выведенные из Харьковской области силы после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения для операций в районе Изюма.
"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", - отмечается в сообщении.
Ранее британская разведка сообщала, что Россия продолжает усилия по укреплению своего гарнизона на захваченном острове Змеиный в Черном море.