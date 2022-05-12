Андрющенко: враг стремится заблокировать подземные выходы из Азовстали

Вражеские войска стремятся заблокировать выходы из системы подземных переходов меткомбината "Азовсталь". Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера враг не принял попытки штурма по земле. Основная цель - блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши Защитники Мариуполя делают попытки контратак, рискуя всем. Героизма Защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания" , – написал он.

Андрющенко добавил, что одна из самых больших проблем - дроны.