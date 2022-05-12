Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1195 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед,

артиллерийских систем – 534 (+6) ед,

РСЗО - 191 (+6) ед,

средств ПВО – 87 (+0) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 161 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8),

крылатых ракет – 94 (+0),

кораблей /катеров - 13(+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед,

специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Кураховском направлении.

Данные уточняются.