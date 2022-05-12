Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1195 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 534 (+6) ед,
- РСЗО - 191 (+6) ед,
- средств ПВО – 87 (+0) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 161 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8),
- крылатых ракет – 94 (+0),
- кораблей /катеров - 13(+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед,
- специальной техники – 41 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Кураховском направлении.
Данные уточняются.