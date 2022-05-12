Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1195 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 534 (+6) ед,
  • РСЗО - 191 (+6) ед,
  • средств ПВО – 87 (+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 161 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8),
  • крылатых ракет – 94 (+0),
  • кораблей /катеров - 13(+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед,
  • специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Кураховском направлении.

Данные уточняются.

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