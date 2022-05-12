Гайдай: без воды и электричества осталась вся Луганщина
В результате боевых действий вся Луганская область осталась без водоснабжения и электричества. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось – россияне уничтожают все на своем пути. Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля", - сообщил он.
Гайдай добавил, что некоторые линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы.
"Сейчас электроснабжение отсутствует повсюду в области. Работают исключительно электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения", – написал он.
Отмечается, что более 21 тысячи абонентов Луганщины еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов. Впрочем, не в каждом из них газ есть повсюду.
Во временно захваченном Новопскове оккупанты самовольно вмешались в работу магистрального газопровода "Новопсков-Шебелинка", который транспортирует газ в Луганскую и Донецкую области. Захватчики закрыли газовые краны на компрессорной станции, отметил Гайдай.
Также получена информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа. Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Донбасса. Фактически речь идет о воровстве газа, подчеркнул Гайдай.