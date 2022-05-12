Гайдай: без воды и электричества осталась вся Луганщина

В результате боевых действий вся Луганская область осталась без водоснабжения и электричества. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось – россияне уничтожают все на своем пути. Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля" , - сообщил он.

Гайдай добавил, что некоторые линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы.

"Сейчас электроснабжение отсутствует повсюду в области. Работают исключительно электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения" , – написал он.

Отмечается, что более 21 тысячи абонентов Луганщины еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов. Впрочем, не в каждом из них газ есть повсюду.

Во временно захваченном Новопскове оккупанты самовольно вмешались в работу магистрального газопровода "Новопсков-Шебелинка", который транспортирует газ в Луганскую и Донецкую области. Захватчики закрыли газовые краны на компрессорной станции, отметил Гайдай.

Также получена информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа. Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Донбасса. Фактически речь идет о воровстве газа, подчеркнул Гайдай.