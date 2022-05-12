СМИ: в воинской части в Хабаровском крае РФ прогремел взрыв

В четверг, 12 мая, на территории воинской части 55487 в поселке Тейсин Хабаровского края РФ прогремел взрыв. Об этом, со ссылкой на росСМИ, сообщает Новое время.

Как сообщается, инцидент произошел "при разгрузке боеприпасов", однако его причины не уточняются.

В результате взрыва скончался солдат-срочник.

Кроме того, еще четверо российских военных получили ранения, двое из них были госпитализированы.

Других подробностей на данное время нет.