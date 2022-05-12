Глава Сумской ОВА: оккупанты не прекращают обстрелы области

Сегодня, 12 мая утром российские войска около 20 раз обстреляли с. Новые Вырки Сумской области. В результате чего один человек погиб.

Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня утром обстрелы с территории России были снова. Около 20 прилетов из тяжелой артиллерии по территории с. Новые Вирки Сумского района. Обстрел продолжался в период с 06.00-06.30, погиб один человек", – написал Живицкий.

Позднее пресс-служба﻿ Государственной пограничной службы Украины предоставила подробности утреннего обстрела Сумской области.

"Сегодня утром с территории России Сумщину обстреляли из тяжелой артиллерии. Рашисты нанесли артиллерийский удар со стороны российского населенного пункта Теткино. Огонь велся ориентировочно с САУ, насчитано около двух десятков выстрелов", – говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что снаряды разорвались на расстоянии около 6 километров от границы на окраине одного из населенных пунктов Белопольского городского объединенного территориального общества.

Также сообщается, что в результате обстрела погиб один гражданский, повреждены частные помещения.

Кроме того, пресс-служба прокуратуры Сумской области сообщает﻿, что при процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 12 мая 2022 года около 06:00 подразделения вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства ведения войны, которые запрещены международным правом, произвели артиллерийский обстрел по населенному пункту с. Старые Вырки Сумского района Сумской области", – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в результате обстрела в собственном дворе погиб 67-летний местный житель.