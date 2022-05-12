В Словении произошел взрыв на химзаводе, есть постражавшие

На химическом заводе Melamin в центре словенского города Кочевья произошел мощный взрыв и пожар, в результате чего пострадали около 20 человек, сообщает Европейская правда.

Взрыв произошел около 8:35, после чего начался сильный пожар. По последним данным Управления защиты и спасения, более 20 человек получили ранения, двое с тяжелыми травмами госпитализированы вертолетом. Два человека пропали без вести.

Взрыв был очень сильным, из соседних домов упала штукатурка, а в соседнем медицинском центре и дома престарелых выбиты окна. Также повреждены другие здания поблизости.

В 10.00 пожар ликвидирован, в настоящее время огнеборцы проводят охлаждение. Здание сильно повреждено. Также сообщается, что окружающей среде ущерба нет, но жителей пока призывают находиться дома.

Как сообщают местные СМИ, взорвался котел на производстве, а по другим данным – взрыв произошел в резервуаре.