СНБО одобрил изъятие собственности российских госбанков в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил изъятие собственности российских госбанков в Украине. Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка, принадлежащих "ВЭБ.РФ" и 100% акций Международного резервного банка (бывший Сбербанк), принадлежащих Сбербанку России, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит президентский проект закона №7371, к которому прилагается решение СНБО.

Согласно решению СНБО, утвержденному указом президента, также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к Международного резервному банку на 14,9 млрд гривен.

Кроме того, изымаются и другие финансовые активы Международного резервного банка и Проминвестбанка. Конфискация не коснется 3 млрд гривен Международного резервного банка, которые будет направлены на удовлетворение требования его кредиторов.

Напомним, Кабинет министров поддержал предложение НБУ национализировать 26 млрд гривен активов выведенных с украинского рынка российских банков. Для окончательного решения нужно было решение СНБО.

Как сообщалось, Владимир Зеленский предложил Раде утвердить указ президента Украины "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Указ реализует соответствующее решение, которое принял Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 мая 2022 года.