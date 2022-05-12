ГУР: "Роскосмос" обходит международные санкции через "Газпробманк"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что российская госкорпорация "Роскосмос" активизирует расчеты через "Газпромбанк" - на сегодня этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО Украины в Telegram.

"На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения в отношении него были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. Поэтому "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность", – подчеркивают в разведке.

По данным ГУР МО, чтобы снизить влияние международных санкций, "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций".

Он предусматривает следующие мероприятия: