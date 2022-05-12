Макогон: "Газпром" сократил транзит газа через Украину

Российский Газпром сократил транзит газа через Украину до 53 млн. кубов в сутки, хотя имеет возможность транспортировать 77,2 млн. кубометров без каких-либо изменений в контракт, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Он отметил, что Газпром имеет возможность транспортировать 77.2 млн м3 в сутки через точку входа "Суджа" согласно контракту. Российский монополист продолжает "упорно подавать номинации на точку входа "Сохрановка", которые мы вынуждены отклонять".

Напомним, что с 11 мая Украина остановила прокачку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", где проходит почти треть транзита газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу, из-за временной оккупации этой территории Украины.

В настоящее время объем транзита через "Суджу" составляет всего 53 млн в сутки, хотя, отмечает Макогон, даже без каких-либо изменений в контракт Газпром имеет возможность транспортировать в ЕС 77,2 млн в сутки. Для этого нужно подать соответствующие заявки.

Чтобы транзитные обязательства перед европейскими партнерами полностью выполнялись, ОГТС предложил временно перенести недоступные мощности с "Сохрановки" на "Суджу", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.