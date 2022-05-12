Нефтегигант Shell продает свой российский бизнес "Лукойлу"

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell продает свою сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области российской Лукойл, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении российской компании.

Компании договорились о продаже 100% ООО Шелл Нефть, которой принадлежит сеть заправок и указанный завод.

В рамках данной сделки более 350 работников ООО Шелл Нефть сохранят свои рабочие места.

Ранее Forbes со ссылкой на источник сообщил, что 5 мая сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес.

По словам собеседника издания, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. То, что российским работникам объявлено о продаже сети АЗС, подтвердил и один из участников топливного рынка.

В России сеть АЗС Shell насчитывает более 370 заправок в 28 городах. В 2012 году Shell запустила в Торжке завод по производству смазочных масел.