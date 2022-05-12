ГУР: РФ не восстановит боеспособность выведенных из Украины подразделений

Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса России. Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли непоправимые потери, технику и вооружение 50−60 годов производства" , — отметили в ведомстве.

По данным ГУР, из складов долгосрочного хранения технику в большинстве случаев даже не могут доставить в подразделения. Военных принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

Отмечается, что в течение апреля с баз хранения России были сняты:

18 САУ Мста-С из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ Акация из 94 арсенала ГРАУ (Омск);

15 САУ Мста-С, 5 САУ Акация и 20 САУ Гвоздика из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);

15 РСЗО Ураган и 11 ТРК Точка-У из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.).