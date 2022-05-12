Нардеп: Рада поддержала указ Зеленского о конфискации имущества РФ

Верховная Рада 12 мая утвердила указ президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и его резидентов.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Указ был утвержден голосами 334 народных депутатов.

"Рада утвердила Указ Президента о принудительном изъятии российского имущества" , - отметил он.

Указ о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и его резидентов Владимир Зеленский внес в парламент вчера, 11 мая.