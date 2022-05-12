Нардеп: Рада поддержала указ Зеленского о конфискации имущества РФ
Верховная Рада 12 мая утвердила указ президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и его резидентов.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Указ был утвержден голосами 334 народных депутатов.
"Рада утвердила Указ Президента о принудительном изъятии российского имущества", - отметил он.
Указ о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и его резидентов Владимир Зеленский внес в парламент вчера, 11 мая.