ОП: Киев ожидает визита Штайнмайера и Шольца
В Офисе президента ожидают визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца в Киев. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в видеообращении, обнародованном пресс-службой ОП, сообщает Украинская правда.
Он отметил усиление динамики отношений с Германией.
"У президента состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президентку Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцем", – сказал Сибига.
Он добавил, что это
"чрезвычайно важно", так как у стран
"есть четкое понимание общих интересов".
"Есть общие оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера в Киев", – заявил он.