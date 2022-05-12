ОП: Киев ожидает визита Штайнмайера и Шольца

В Офисе президента ожидают визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца в Киев.﻿ Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в видеообращении, обнародованном пресс-службой ОП, сообщает Украинская правда.

Он отметил усиление динамики отношений с Германией.

"У президента состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президентку Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцем" , – сказал Сибига.

Он добавил, что это "чрезвычайно важно" , так как у стран "есть четкое понимание общих интересов" .