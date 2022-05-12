ОП: Киев ожидает визита Штайнмайера и Шольца

ОП: Киев ожидает визита Штайнмайера и Шольца
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента ожидают визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца в Киев.﻿ Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в видеообращении, обнародованном пресс-службой ОП, сообщает Украинская правда.

Он отметил усиление динамики отношений с Германией.

"У президента состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президентку Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцем", – сказал Сибига.

Он добавил, что это "чрезвычайно важно", так как у стран "есть четкое понимание общих интересов".

"Есть общие оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера в Киев", – заявил он.

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