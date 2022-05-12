Валютный рынок в условиях войны: день 78-й

В четверг 12 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 10 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился на 38,54 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 96,92 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 96,14 млн долларов, в евро – на 0,78 млн долларов в экиваленте. Т.е. фактически весь объем операций в этот день был в долларах.

По данным Нацбанка, 10 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов превысил объем заявок на покупку на 7,7 млн долларов: на 177,1 млн долларов было подано заявок на покупку и на 184,8 млн долларов заявок на продажу. Уже третий день подряд заявок на продажу валюты больше, чем на покупку.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,5351 гривен, а продают по 30,8405 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 12 мая снизился на 3 285,22 млн и составил 60 644,35 млн гривен.

Курс наличного доллара утром четверга ненадолго снизился, но затем опять пошел вверх. Так, в районе 10:30-11:00 «американца» в столице продавали по 33,85-33,90 гривен, но после 14 часов ценник вернулся на 34,15-34,20 гривен. Из областных центров сообщают о продолжении роста цены наличного доллара: в Днепре его уже продают по 34,20-34,30 гривен, а в Полтаве и Запорожье – по 34,60 гривен.

Евро на FOREX в четверг продолжил падение, несколько затормозившееся в конце апреля, и достиг отметки 1,0403 доллара на фоне растущей паники на мировых финансовых рынках, которая привела к распродаже активов и выходу в американский доллар. Против доллара США падают также английский фунт, швейцарский франк, австралийский и канадский доллар. Падение евро в мире уравновесило рост доллара в Украине, поэтому наличный евро продают по 36,10-36,20 гривен – примерно по той же цене, что и сутки назад.

Российский рубль укрепляется и готовится пробить поддержку на уровне 65 руб/$. Так дорого рубль не стоил последние два года.

На крипторынке царит настоящая паника. Сегодня утром биткоин рухнул; его цена﻿ на бирже достигла $26700 за монету, подтвердив прогнозы наших аналитиков. Однако на этом падение может не закончиться; существует версия, что биткоин может подешеветь еще, до 18-19 тысяч долларов за 1BTC.