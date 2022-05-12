В Польше напечатали марки с изображением Зеленского

В Польше напечатали марки с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух, сообщает Сегодня.

Поляки могли за 500 злотых купить одну марку с иозбражнием украинского президента, или же потратить 4500 злотых, чтобы приобрести целый набор таких марок. Несмотря на дороговизу, на марки был серьезный спрос и уже через несколько часов продажи были остановлены.

Фото: facebook.com/lukasz.wantuch

Фото: facebook.com/lukasz.wantuch

Отмечается, что тираж марки ограничен: компания Poczta Polska напечатала всего 99 листов по 9 марок на каждом из них. Печатать новую партию таких марок в Польше больше не планируют.

По словам Лукаша Вантуха, одну такую марку отправят лично Владимиру Зеленскому. Еще одну уже отправили меру украинского Львова Андрею Садовому.