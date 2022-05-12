На Черниговщине сносят известный монумент "Три сестры"

В селе Сеньковка Черниговской области начали процесс ликвидации монумента "Три сестры", который посвящен "дружбе" Украины, России и Беларуси.﻿ Об этом сообщает﻿ пресс-служба Черниговской обладминистрации.

Отмечается, что уже начался процесс подготовки документов для снятия с учета как "достопримечательности местного значения" монумента в Сеньковке, посвященного "дружбе народов".

Решение о подготовке документов было единогласно принято на заседании Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА.

Подготовленные документы будут представлены Минкульту для дальнейшего снятия монумента с учета. После этого монумент будет демонтирован.

Монумент в селе Сеньковка на границе Украины, РФ и Беларуси установили в 1975 году.