Кулеба назвал тестом на искренность ЕС предоставление Украине статуса кандидата

Кулеба назвал тестом на искренность ЕС предоставление Украине статуса кандидата

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение стран ЕС предоставить или не предоставить Украине статус кандидата на членство – это тест на то, насколько искренни европейские партнеры в отношениях с Украиной, и это определит будущую историю Европы, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком. Дмитрий Кулеба отметил, что в Киеве понимают, что речь не идет о мгновенном вступлении в ЕС без прохождения определенного пути, и Украина не намерена "перепрыгнуть через голову" государств Западных Балкан – что является довольно распространенным аргументами в Германии.

"Предоставление Украине статуса кандидата на членство – это присоединение Украины к Западным Балканам, которые уже находятся в процессе, а не перепрыгивание через голову", – отметил он.
"Два с половиной месяца мы слышим от Германии и других стран: "Украина, вы нас вдохновляете", "Украинцы – вы лучшие", "Украина является частью нашей европейской семьи, она одна из нас". Предоставление Украине статуса кандидата на членство в июне этого года – это тест, который либо продемонстрирует, что все эти слова были только словами и на самом деле никто нас не ждет и не готов переводить правильные важные слова в реальные действия, либо это будет подтверждение того, что когда Европа что-то говорит – она именно это имеет в виду. Непредоставление статуса кандидата будет убийством надежд, которые есть у украинского народа", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что сейчас уникальный момент истории, когда 91% украинцев выступают за членство в ЕС, и в Германии публичная поддержка интеграции Украины в ЕС также является самой высокой в ​​истории.

"У политиков нет никаких рациональных аргументов для того, чтобы отказать Украине. Кто решится это сделать, продемонстрирует ту проблему, о которой правильно говорил Хабек – непоследовательность европейской политики. Если Европа последовательна, то за словами о том, что мы являемся частью одной семьи, должен наступить юридический акт – предоставление Украине статуса кандидата и фиксация этого момента в истории", – подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это решение нельзя делегировать политикам будущего, потому что история творится "здесь и сейчас", и от нынешнего поколения зависит, в какую сторону повернет история Европы.

Новости

Популярные темы форума

analytics