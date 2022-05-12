"Газпром" отказался от прокачки газа через Польшу

Российский газовый монополист "Газпром" не может поставлять газ в ЕС по газопроводу “Ямал-Европа” из-за санкций введенных против владельца польского участка, компании EuRoPol GAZ. Об этом пишут росСМИ, сообщает Дело.

Отмечается, что санкции в отношении EuRoPol GAZ означают запрет для "Газпрома" использовать мощности этого трубопровода.

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу" , — сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприярнов.

Он также пожаловался то, что польская сторона включила "Газпром" в санкционный список таким образом заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тысяч км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System