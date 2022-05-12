Укрзализныця возобновляет работу касс по всей стране

Укрзализныця продолжает возобновление сети касс, прекративших работу из-за активных боевых действий в Украине.﻿ Об этом информировала пресс-служба ж/д перевозчика, сообщает Новое время.

Отмечено, что решение было принято и потому, что одной причиной такого решения стало "сохранение интереса российских оккупантов к онлайн-сервисам" УЗ.

"На фоне увеличения пассажиропотока и сохранения интереса российских оккупанты к нашим онлайн-сервисам, Укрзализныця продолжает возобновление сети касс по всей стране, работа которых была приостановлена из-за активных боевых действий в регионах" , — говорится в сообщении.

По состоянию на 12 мая возобновили работу 45% билетных касс из прекращающих функционирование из-за вооруженной агрессии России против Украины. Укрзализныця планирует продолжить этот процесс в городах, которые будут освобождены из-под российской оккупации.