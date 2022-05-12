Совет ООН по правам человека требует от РФ прекратить войну в Украине

Совет ООН по правам человека требует немедленно прекратить военные действия против Украины, воздержаться от нападений на гражданское население и объекты, от спонсируемой государством дезинформации и пропаганды войны, призывает РФ предоставить доступ к лицам, которые были перевезены из Украины и удерживаются на территории РФ или оккупированных территориях, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в резолюции Совета ООН по правам человека, которую поддержали 33 страны, воздержались – 12, «против» проголосовали Китай и Эритрея, сообщает собкор Укринформа.

"Совет ООН по правам человека подтверждает свое требование немедленно прекратить военные действия против Украины, а все стороны конфликта уважать фундаментальные принципы и нормы международного гуманитарного права, в том числе воздерживаться от любых нападений на гражданское население и гражданские объекты, а также воздерживаться от любых нарушений и злоупотребления прав человека в Украине" , - говорится в резолюции Совета ООН по правам человека, принятой по результатам 34-й сессии по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Украине из-за российской агрессии в Женеве.

В документе отмечается необходимость воздерживаться от любой спонсируемой государством дезинформации, пропаганды войны или пропаганды национальной, расовой или религиозной вражды, которая является разжиганием дискриминации, вражды или насилия, связанных с агрессией против Украины.

"Совет настоятельно призывает РФ предоставить представителям и сотрудникам международных правозащитных и гуманитарных учреждений, включая специализированные учреждения ООН, беспрепятственный, своевременный, немедленный, неограниченный и безопасный доступ к лицам, которые были перевезены из пострадавших от конфликта районов Украины и удерживаются на территории рф или районах, контролируемых или оккупированных рф, и предоставлять соответствующим сторонам полный список таких переданных лиц и их местонахождение" , - указывается в документе.

Совет ООН по правам человека обратился с просьбой к независимой международной следственной комиссии по Украине провести расследование событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, а также попросил верховного комиссара ООН по правам человека представить доклад в рамках следующей сессии СПЧ в июне этого года по поводу серьезной ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации в Мариуполе.

Также в документе отмечается твердая приверженность суверенитету, политической независимости, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ; на насущной необходимости, чтобы рф немедленно прекратила свою агрессию против Украины и вывела войска.

Как сообщалось, сегодня в Женеве состоялась 34-я сессия Совета ООН по правам человека по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Украине из-за российской агрессии.

Сессия была созвана по запросу делегации Украины, который поддержали более 60 стран. Резолюция была разработана и представлена ​​Украиной.