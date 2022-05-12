В США исключили возможность поставок ядерного оружия Украине

США не допускают возможности поставок Украине ядерного оружия. Вашингтон также не планирует принимать участие в боевых действиях на украинской территории.﻿ Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает Новое время.

"Что касается поставок ядерного оружия (Украине — ред.) — об этом не может идти и речи" , — сказала Донфрид во время слушаний в сенате Конгресса США, на которых обсуждалась дополнительная помощь Украине.

Представитель Госдепа добавила, что США оказывают помощь Украине в сфере безопасности и поставками вооружений. Она отметила, что война в Украине — это не конфликт между Вашингтоном и Москвой.