Запорожская ОВА: Россия нанесла ракетный удар по Хортице

Российские войска утром 12 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. Снаряд упал в заповедной части острова Хортица.﻿ Об этом заявила Запорожская областная военная администрация, сообщает Новое время.

Уточняется, что после падения ракеты возник пожар.

"После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что это второй удар по Хортице с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. До этого 21 апреля две крылатые ракеты упали в районе Преображенского моста и одного из санаториев.