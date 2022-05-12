Запорожская ОВА: Россия нанесла ракетный удар по Хортице
Российские войска утром 12 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. Снаряд упал в заповедной части острова Хортица. Об этом заявила Запорожская областная военная администрация, сообщает Новое время.
Уточняется, что после падения ракеты возник пожар.
"После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это второй удар по Хортице с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. До этого 21 апреля две крылатые ракеты упали в районе Преображенского моста и одного из санаториев.