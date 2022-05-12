США в ОБСЕ: РФ может аннексировать "ЛДНР" и Херсон в ближайшие недели

Российская Федерация может попробовать в ближайшие недели или месяцы аннексировать так называемые "ДНР" и "ЛНР" и рассматривает аналогичную операцию для временно оккупированной Херсонщины.﻿ Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

"Становится все очевиднее, что война России – это попытка подавить украинскую идентичность и культуру. Похоже, что Москва планирует попробовать принудительно аннексировать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" в ближайшие недели или месяцы и рассматривает аналогичную операцию для Херсонской области" , - сказал Карпентер во время заседания подкомитета по вопросам отношений с Европой, энергетики, окружающей среды и киберсреды комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

По его словам, на подконтрольных ей территориях Россия принудительно перевела школы на обучающую программу российской федерации и ввела в общее обращение российский рубль. Кроме того, рф начала менять названия городов и сел на подконтрольных ей территориях, как и переписывать дорожные знаки с украинского на русский язык.

"Военная кампания России поддерживается непрерывной, дегуманизирующей пропагандой, которую постоянно ведут российские чиновники и государственные или контролируемые государством СМИ, которые отрицают, что Украина исторически или культурно отличается от россии или что она имеет право существовать как суверенное, независимое национальное государство" , - заявил постоянный представитель США.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг Карпентер также указал на то, что Россия, после неудачной попытки захватить Киев, сконцентрирует усилия на захвате юго-восточной территории Украины. При этом российские силы на оккупированных территориях отстраняют демократически избранных представителей местных властей, которых, согласно достоверным сообщениям, похищают, вывозят, а иногда и убивают. А на их место Россия "ставит своих марионеток, которые, как и их коллеги в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках", действуют в стиле местной мафии, опираясь на насилие и террор".

По его словам, Соединенные Штаты особенно обеспокоены Херсоном, где российские войска отстранили местных чиновников, установили незаконную пророссийскую марионеточную администрацию, которая сейчас заявляет о намерении обратиться к России с просьбой аннексировать Херсонскую область.