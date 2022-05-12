Одесская ОВА: украинские военные подбили корабль РФ "Всеволод Бобров"

У острова Змеиный украинскими военными поражено судно тылового обеспечения Черноморского флота РФ «Всеволод Бобров». Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Одно из новейших в русском флоте. Говорят, что хромает в Севастополь. Эту информацию нужно подтвердить, но то, что ему дали «змеибаев» в районе острова Змеиный — правда» , — сказал в видеообращении Братчук.

Представитель ОВА напомнил, что остров Змеиный теперь называют «Змеебаевкой».