Канцлер Австрии выдвинул Путину "газовый ультиматум"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге.﻿ Об этом рассказал Нехаммер в интервью одной из австрийских газет, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Если российский "Газпром" не заполнит наши самые большие хранилища газа (Haidach в Зальцбурге - ред.), то мы у него их заберем для других поставщиков" , - сказал Нехаммер.

Он добавил, что не сторонник национализации частной собственности. Однако, по его словам, власти Австрии на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству там, где это необходимо.

Газовое хранилище Haidach расположен в землях Зальцбурга на месте истощенного месторождения. Способно вмесить 2,4 млрд кубических метров. Принадлежит "Газпрому" и на данный момент пустует.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила о необходимости отказа от российского газа после приостановки Москвой поставок в Польшу и Болгарию.