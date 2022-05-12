Зеленский обсудил с президентом Словакии поставки топлива
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Лидеры обсудили несколько тем, включая поставки топлива.
Зеленский отметил, что в ходе беседы 12 мая обсуждался прогресс получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Также затрагивалась тема санкций против России.
"Обсуждался импорт топлива из Словакии. Поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь, пригласил в Украину", - написал он.