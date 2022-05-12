Зеленский обсудил с президентом Словакии поставки топлива

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Лидеры обсудили несколько тем, включая поставки топлива.

Поговорив телефоном з Президентом ???????? @ZuzanaCaputova. Обговорили прогрес ???????? щодо отримання статусу країни – кандидата на членство в ЄС. Підтримали посилення санкційної політики. Порушив питання імпорту пального зі ????????. Подякував за гуманітарну й оборонну допомогу, запросив до ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2022

Зеленский отметил, что в ходе беседы 12 мая обсуждался прогресс получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Также затрагивалась тема санкций против России.