Постпред РФ при ООН: Россия выступает против вступления Украины в ЕС

В Москве заявили, что теперь РФ против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС. Об этом сказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому UnHerd, сообщает Европейская правда.

"Мы сначала не очень беспокоились по поводу ЕС. Но ситуация изменилась после заявления Борреля (главного дипломата ЕС – ред.) о том, что судьба этой войны должна решиться на поле боя, и из-за того факта, что Евросоюз является лидером по поставке оружия Украине. Поэтому, думаю, наша позиция по поводу ЕС теперь похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО, потому что мы не видим разницы" , - сказал Полянский.

Полянский заявил также, что не видит возможностей для дипломатического урегулирования, "учитывая позицию Украины и попытки разжигать этот конфликт со стороны стран Запада".