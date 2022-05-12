Зеленский об обстрелах школ и завода: реально больные
Президент Владимир Зеленский назвал больными российских командиров, отдавших приказы обстрелять школы в Черниговской области и завод в Полтавской области, сообщает Украинская правда.
"Сегодня ночью они нанесли удар по Черниговщине, еще и по школам. Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает. Но чего можно добиться уничтожением школ? Все российские командиры, отдающие такие приказы, просто больны, и неизлечимо. Но все больницы, которые разрушили оккупанты, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия – мы все восстановим. Оккупанты били сегодня еще и по Полтавщине, по Кременчугу. Снова по заводу, чтобы у людей просто не было бензина. Реально больные", - сказа Зеленский в видеообращении.
Зеленский также сообщил, что за время боевых действий с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения, полностью уничтожили 101 больницу.
"Что это такое? Это глупость, это варварство, это самоуничтожение самой России как государства, на которое хоть кто-то в мире мог смотреть как на культурную нацию", - убежден он.