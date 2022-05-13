Сенатор-республиканец затормозил выделение Украине $40 млрд

Демарш одного сенатора-республиканца затормозил выделение помощи Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Politico.

Как сообщается, в Конгрессе США пытались завершить принятие этого законопроекта еще на этой неделе.

Первый шаг сделала Палата представителей, приняв этот законопроект 11 мая.

13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться об ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.

Впрочем, эти усилия были блокированы сенатором-республиканцем Рэндом Полом, который потребовал включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, который бы следил за использованием этих средств.

Сенатора не устроило компромиссное предложение выложить это предложение в отдельной поправке – он требует включить его в законопроект до его принятия.

Поэтому принятие законопроекта было перенесено на следующую неделю. В начале недели Сенат рассмотрит предложение Ренда Пола, и лишь потом сможет рассмотреть законопроект по существу.

Однако, если Сенат примет эту или иную правку, законопроект вернется в Палату представителей на дополнительное голосование, что еще большее время имеет предоставление помощи Украине.

"Все, чего он достигнет своими действиями - это отложить эту помощь, а не заблокировать ее" , - заявил сенатору Полу лидер демократического большинства Чак Шумер.

Напомним, президент Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он мог подписать законопроект до того, как действующая оборонная помощь для Украины закончится позже в мае.

Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американского оборудования, направленного в Украину, и 3,9 млрд долларов на операции Европейского командования.

Кроме того, законодательство позволяет получить дополнительные 11 миллиардов долларов, что позволяет президенту разрешать передачу статей и услуг по акциям США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Байден просил 5 млрд долларов.