Немчинов: с начала войны уволилось более 6 тысяч госслужащих

За время военного положения в Украине около 6 тысяч государственных служащих уволились с работы. Около 75% государственных служащих и служащих в органах местного самоуправления – это женщины, и многие из них выехали из страны с детьми, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент есть информация о том, что на протяжении военного положения уволилось около 6 тысяч государственных служащих. Мало это или много, трудно сказать, как правило, это жизненные процессы. Но в этом случае мы связываем эти увольнения именно с военными действиями, невозможностью исполнения своих обязанностей" , – сказал Немчинов.

Министр также отметил, что Национальное агентство по вопросам государственной службы провело мониторинг и установило, что в начале мая в Украине было менее 200 тысяч активных государственных служащих.

"Очень многие государственные служащие исполняют свои обязанности дистанционно. Особенно это касается аппаратов центральных органов исполнительной власти и подразделений тех министерств, которые находятся в районах, где происходят непосредственно боевые действия" , - добавил Немчинов.

Ранее мы писали, что Кабмин запретило госслужащим работать дистанционно из-за границы. Работа государственных служащих и работников государственного органа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке.