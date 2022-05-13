Геращенко: в Буче оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что во время оккупации российские оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки в Буче Киевской области, сообщает Новое время.

Геращенко сообщил, что гранату удалось вовремя обнаружить — ее обезвредили саперы.

"Жительница Бучи Татьяна Монько, наконец-то вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, которая чудом не сработала. Благодаря бдительности женщины никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату" , — заявил Геращенко.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.