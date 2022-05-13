Советник мэра: оккупанты пытаются прорваться на "Азовсталь"

Российские оккупанты не оставляют попытки захватить "Азовсталь", утром 13 мая захватчики пробуют прорваться на территорию завода, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя рассказал, что на "Азовстали" оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода.

Он опубликовал соответствующее фото, на нем видно, как российские солдаты выдвигаются на территорию завода.

"Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее".