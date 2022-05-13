В Приднестровье заявили о попытках поджечь военкомат и нефтебазу

В оккупированном Приднестровском регионе Молдовы неизвестные якобы пытались поджечь нефтебазу и военкомат. В обоих случаях на месте нашли осколки бутылок с зажигательной смесью.﻿ Об этом, со ссылкой на местное так называемое "МВД", пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Сообщается, что инциденты произошли в Тирасполе с разницей почти в 30 минут. Сначала утром возле нефтебазы остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена.

"Спустя примерно полчаса в здание военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной" , - говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет, осколки бутылок с остатками зажигательной смеси забрали на экспертизу. На территории Приднестровья объявлен план "Перехват", ищут автомобиль на иностранных номерах.

Фото: приднестровская "полиция" на месте инцидента (t.me/mvdpmr)

Отметим, с начала российского вторжения в Украину в соседнем Приднестровье участились провокации, направленные на то, чтобы обвинить украинскую сторону в якобы попытке перенести военный конфликт и на этот регион. В самой непризнанной "республике" подчеркивают, что воевать не хотят.