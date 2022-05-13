Bild: Шольц будет объяснять свою нерешительность по поставкам оружия Украине

Канцлер Олаф Шольц в пятницу утром ответит на вопросы Комитета по обороне Бундестага о своей политике в отношении Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bild.

Поводом послужило приглашение председателя комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в апреле.

Она яростно выступала за поставку тяжелого вооружения на Украину и обвиняла Шольца в нерешительности по этому вопросу.

Ранее Штрак-Циммерманн предлагала странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров "Marder".

Напомним, 28 апреля Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

В Германии уже есть согласие правительства на поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Кроме того, компания Rheinmetall подала запрос в правительство на передачу Украине 88 б/у танков Leopard и сотни БМП Marder, а группа Krauss-Maffei Wegmann подала запрос относительно сотни САУ "Panzerhaubitze 2000".