Горсовет: в городе Дергачи захватчики разрушили гуманитарный штаб

В городе Дергачи на Харьковщине российские захватчики ракетным ударом разрушили гуманитарный штаб, где оказывали помощь местным жителям, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Дергачевского городского совета.

"Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб. В этой связи сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет", - говорится в сообщении.

В горсовете заверили, что решают логистические вопросы и проинформируют жителей о дальнейших действиях.

Как сообщалось, накануне, 12 мая, враг обстрелял Дергачи из РСЗО "Ураган", убив и ранив нескольких человек.