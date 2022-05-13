ОК "Север": оккупанты дважды ударили ракетами по Сумщине

Оперативное командование "Север" доложило, что сегодня, 13 мая, ночью войска РФ дважды нанесли ракетный удар по Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"В 00:05 враг с территории Российской Федерации нанес два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области. Среди личного состава предварительно потерь нет", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что информация уточняется.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий добавил﻿, что удар пришелся по Шосткинскому району. Он также подтвердил, что человеческих потерь нет.