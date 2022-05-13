Гайдай: оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Рубежным
Оккупанты разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения больше нет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Разрушен мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м - транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует", - сообщил он.
Отмечается, что через восемь лет мост через реку Борова пострадал от оккупантов уже во второй раз: сначала в июле 2014-го и сейчас.
"В прошлый раз уже в марте 2015-го мост восстановили. А с лета 2014-го, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск были освобождены, и до открытия отстроенного объекта все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными", - написал Гайдай.