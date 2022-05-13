США поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Соединенные Штаты поддержат решение Финляндии и Швеции, если они подадут заявку на вступление в НАТО, сообщает Европейская правда.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Соединенные Штаты поддержали бы заявку Финляндии и/или Швеции в НАТО, если бы они решили ее подать. Мы, конечно, будем уважать любое их решение. И Финляндия, и Швеция являются близкими и ценными партнерами США и НАТО в области обороны", - сказала Псаки.
Она добавила, что, даже не будучи членами НАТО, две страны много лет сотрудничали с США в военной сфере.
"Мы уверены, что сможем найти способы работать с ними, решать любые проблемы, которые могут возникнуть у любой страны по поводу текущего периода или всего, что потребуется, если они вступят в НАТО", - добавила Псаки.