США поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Соединенные Штаты поддержат решение Финляндии и Швеции, если они подадут заявку на вступление в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Соединенные Штаты поддержали бы заявку Финляндии и/или Швеции в НАТО, если бы они решили ее подать. Мы, конечно, будем уважать любое их решение. И Финляндия, и Швеция являются близкими и ценными партнерами США и НАТО в области обороны" , - сказала Псаки.

Она добавила, что, даже не будучи членами НАТО, две страны много лет сотрудничали с США в военной сфере.