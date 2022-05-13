WSJ: на дороге в Киевской области нашли тела 37 гражданских

На семикилометровой дороге между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек. Об этом, со ссылкой на The Wall Street Journal, сообщает Новое время.

Издание отмечает, что мирные жители погибли в течение марта в результате обстрелов, пытаясь выехать во время российской оккупации.

Также в сюжете WSJ говорится, что две других дороги, ведущих от Мотыжина на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих гражданских, поэтому жители села использовали для попыток уехать дорогу, ведущую на юго-восток к Ясногородке.

Журналисты изучили видео с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали территорию в районе дороги.

По их данным, российские оккупанты обстреливали дорогу из минометов. Один такой эпизод попал на видео 3 марта.

Также на дороге были обнаружены погибшие с огнестрельными ранениями.